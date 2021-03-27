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لبنان تسجل أكثر من 2900 إصابة جديدة بكورونا

السبت 27/مارس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
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 ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في لبنان حتى اليوم السبت إلى 458338 بعد تسجيل 2957 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6058 بعد تسجيل 45 حالة وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 2957 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 2934 من بين المقيمين و23 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 458338 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 45 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى6058 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا يسجل ارتفاعًا قياسيًا منذ بداية يناير الماضي، في ظل عجز القطاع الصحي والاستشفائي عن استيعاب المصابين، كما يسجل عدد الوفيات ارتفاعًا قياسيًا، وبدأ في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام الماضي، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 سبتمبر المقبل.

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