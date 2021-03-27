الكشف عن موعد عودة كهربا للمشاركة مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل الأهلي، عن موعد عودة محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر، للمشاركة مع المارد الأحمر في المباريات.





موعد عودة محمود عبد المنعم كهربا





وكان المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قد قرر إيقاف محمود عبد المنعم كهربا، واستبعاده من المشاركة فى المباريات لمدة شهر بالإضافة إلى تغريمه 200 ألف جنيه لعدم الإلتزام.





من جانبه أوضح المصدر أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بدأ فى المشاركة في التدريبات الجماعية للمارد الأحمر بشكل تدريجى مع تجهيز برنامجى تأهيلي مكثف له.





وأتم المصدر موضحا أن محمود عبد المنعم كهربا جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، سيعود للمشاركة مع الفريق الأحمر فى المباريات الرسمية بداية من 3 أبريل المقبل .



