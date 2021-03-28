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برلماني: اليوم سنناقش المسؤولية السياسية لحادثة سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 07:03 ص
طارق الخولي
طارق الخولي
أمنية فوزي
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قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن اليوم الأحد سيكون يوما مهما في عمر البرلمان؛ بسبب مناقشة ما حدث في واقعة تصادم قطاري سوهاج أمس الجمعة، مشيرًا إلى أن البرلمان سيناقش وجود المسؤولية السياسية، أما المسؤولية الجنائية فإن النيابة العامة مختصة بها.

وأضاف الخولي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة «ON»: "كل البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة وغيرها من الأدوات الرقابية تقدم إلى المكتب الفني للأمين العام، وغدا سيتكشف عددها، وفي خلال جلسة الغد سيجرى عرض كل البيانات العاجلة".

وتابع النائب البرلماني، أنه لا يمكن التعامل مع البرلمان كوجهة نظر واحدة في مثل هذه المسائل، إذ أن لكل نائب أدوات رقابية يستطيع أن يتحرى المعطيات وفقها: "الجميع يتحدث عن أننا نريد معرفة الحقيقة، والجميع يستطيع استدعاء الوزير في أي وقت، لكنه لن يحضر جلسة الغد".

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