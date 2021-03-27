بريطانيا على موعد لطرح تصميم جديد من عملتها فئة 50 جنيه استرليني

كشف بنك إنجلترا عن تصميم جديد للورقة النقدية من فئة 50 جنيهاً إسترلينياً (69 دولاراً) بتقنية جديدة تحمل صورة آلان تورينغ، تكريماً لدوره المحوري في حل شفرة "إينغما" في الحرب العالمية الثانية، ليستكمل بنك إنجلترا ما أطلق عليه "مجموعة الأوراق النقدية الأكثر أماناً".

وخلال الأسبوع الذي يناقش فيه محافظو البنوك المركزية العالمية أحدث التطورات في المدفوعات الرقمية والعملات المشفرة، استعرض البنك ورقة نقدية تحمل اقتباساً من رائد علوم الحوسبة والرياضيات تورينغ، إذ قال البنك: "هذه مجرد نظرة مسبقة إلى ما سيأتي، ونظرة إلى ما سيكون".

وسيبدأ طرح الأوراق النقدية بدءاً من 23 يونيو، بعد انتهاء البنك المركزي من طباعة الورقة النقدية الجديدة على البوليمر بدلاً من الورق.

وتُعتبر العملة الورقية من فئة 50 جنيهاً إسترلينياً الأعلى احتفاظاً في العملات المتداولة في المملكة المتحدة، ونادراً ما تُستخدم في عمليات الشراء الروتينية، ويفضّل مالكوها أن يقتنوها كمخزن للقيمة والادخار بدلاً من استخدامها في عمليات الشراء.