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برلماني يفجر مفاجأة عن عقار جسر السويس المنهار

الأحد 28/مارس/2021 - 02:19 ص
عقار جسر السويس
عقار جسر السويس
أمنية فوزي
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كشف النائب خالد نحول عضو مجلس النواب، عن مفاجأة بخصوص عقار جسر السويس المنهار، قائلًا: "بالفعل تقدمت بطلب إحاطة حول هذا العقار وعقارات أخرى في منطقة تقسيم عمر بن الخطاب، وقلنا وقتها أن هناك خطر ونحن في انتظار مصيبة قادمة".

وتابع "نحول"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديديـ على شاشة "ON" قائلًا: "جاء محافظ القاهرة وقتها وتحدث معنا في لجنة الادارة المحلية وقال لنا: (أنا شغال فعلًا وبحاول أحل)، وكنت وقتها شايف أن تحويل المنطقة كاملة تقسيم عمر بن الخطاب إلى منطقة مخازن وإعطاء الفرصة للمخربين بتكسير المباني، وتحويل شكلها الهندسي لاستخدامها كمخازن أو مصانع في العمارات إنذار خطر".

واصل: "كل واحد في المنطقة كان بيكسر عمود أو حائط عشان يعمل مخزن وقلنا إن ده هيؤدي لكارثة إنهيار لهذه العقارات وبالفعل ده الي حصل النهارده لأنه لا يوجد مراقبة".

وكشف عن أنه منذ إثارته للأمر تحت قبة البرلمان ومناقشته مع محافظ القاهرة لم يتم متابعة الأمر بالشكل الكافي واستمر فساد الأحياء حتى وصلنا لكارثة اليوم، موضحا: "عندما ناقشنا الأمر في فبراير الماضي بحضور محافظ القاهرة ورئيس اللجنة المحلية بالبرلمان أخبرنا المحافظ وقتها أنه بدأ بالفعل في محاربة هذه الظاهرة، وأن الأجهزة التنفيذية بدأت في التحرك لإيقاف فكرة تحويل المباني من سكنية إلى مخازن عبر العبث في التصميم الهندسي".

واختتم: "كان عندنا وقتها ثقة في محافظ القاهرة لكنها تبددت اليوم مع مرور الوقت دون إنقاذ المباني وحدثت كارثة محقة دون أن يوقف قاطرة الفساد"، موضحًا أنه سوف يستدعي محافظ القاهرة للمساءلة حول عقار جسر السويس".

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