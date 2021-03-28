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هيئة قناة السويس: هولندا تساعدنا في عمليات تعويم السفينة الجانحة (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 07:13 ص
أسامة ربيع
أسامة ربيع
شيماء حسن
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك علامات إيجابية لإمكانية نجاح عمليات التكريك في تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس.

وأضاف "ربيع" في اتصال هاتفي على فضائية "العربية" اليوم السبت: "هذه الحادثة حصلت وبتحصل وبتكرر، وسبق أن حدثت في 2008 قبل أن تكون القناة مزدوجة ولكنها الحادثة الأولى التي تتسبب في تعطيل عمل القناة".

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن "هناك أكثر من سيناريو للتعامل مع أزمة السفينة أولها نجاح عملية التكريك، والثانية استخدام الكراكات والثالثة هو القيام بتخفيف حمولة السفينة ونتمنى ألا نصل لهذا السيناريو".

واستطرد: "تعمل حاليًا معنا هولندا التي أرسلت اثنين من شركات الإنقاذ بها للعمل معانا في عمليات التكريك، والأهم حاليًا هو تحريك السفينة وتحريك المجرى الملاحي وبعد ذلك متابعة أسباب الواقعة والتي من ضمنها الأحوال الجوية السيئة التي مرت بها الدولة المصرية الاثنين الماضي، وشركات التأمين هي التي ستتحمل تعويضات السفن الحالية المنتظرة بالقناة".

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تعويم السفينة تحريك السفينه بوابة الفجر الفجر السفينة الجانحة

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