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شاهد.. وزيرة الصحة: 6 حالات من مصابي "قطاري سوهاج" في وضع حرج

الأحد 28/مارس/2021 - 04:10 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الأهالي شاركوا في عملية إخلاء المصابين والوفيات، حيث تمكنوا من إخلاء 64 حالة من إجمالي عدد الإصابات والوفيات المعلنة.

وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن 20 حالة من الحالات التي تم اخلائها كانوا في حالة غيبوبة، والأهالي اعتبروا هذه الحالات "وفيات"، لافتا إلى أنه تجميع 3 أكياس أشلاء، والطب الشرعي هو من سيحدد هذه الإشلاء تابعة لكام فرد.

واوضحت وزيرة الصحة، أن هناك 6 حالات حرجة وفي غيبوبة تامة، مؤكدة أنه لم يكون هناك نقصًا في أكياس الدم.

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وزيرة الصحة هالة زايد قطاري سوهاج بوابة الفجر الفجر

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