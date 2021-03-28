شاهد.. وزيرة الصحة: 6 حالات من مصابي "قطاري سوهاج" في وضع حرج

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الأهالي شاركوا في عملية إخلاء المصابين والوفيات، حيث تمكنوا من إخلاء 64 حالة من إجمالي عدد الإصابات والوفيات المعلنة.





وأشارت "زايد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أن 20 حالة من الحالات التي تم اخلائها كانوا في حالة غيبوبة، والأهالي اعتبروا هذه الحالات "وفيات"، لافتا إلى أنه تجميع 3 أكياس أشلاء، والطب الشرعي هو من سيحدد هذه الإشلاء تابعة لكام فرد.



