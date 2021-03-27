ميدو يكشف حقيقة تمرد النني في مباراة منتخب مصر أمام كينيا









كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو، حقيقة ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة، بعد تعادل منتخب مصر الأول لكرة القدم، أمام نظيره الكيني، بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، بشأن تمرد محمد النني نجم وسط الفراعنة.





ونجح المنتخب المصري في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل.





وأكد ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن كل ما أثير حول اعتراض النني على عدم الدفع به في مباراة كينيا ورفضه للقيام بعمليات الإحماء بين الشوطين غير صحيح تمامًا.



