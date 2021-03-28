وزير النقل: "ثقة السيسي سيف على رقبتي.. ومتعودتش على الفشل"

قال المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل: "ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي في سيف مسلط على رقبتي من الرئيس وكل أهلنا وشعبنا، ولازم أكون قد الثقة، وأنا طول عمري جندي محارب وعمري ما اتعودت على الفشل، أنا من قرية وفلاح ابن فلاح وأعرف قيمة الألم والروح".





وتابع "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "أعتصر ألمًا عندما يحدث حادث في السكة الحديد، لازم نواصل الليل بالنهار لخدمة الشعب اللي وثق فينا، ولكن الوقت ضاغط جدًا".



