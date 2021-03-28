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في ليلة النصف من شعبان.. أحمد سعد يدعو لمصابي وضحايا قطاري سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 12:23 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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حرص النجم أحمد سعد، علي تقديم العزاء لأسر ضحايا ومصابي حادث قطاري سوهاج الذي وقع أمس الجمعة، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وكتب أحمد سعد على "إنستجرام": "‏يارب بحق هذا اليوم الكريم أرحم واغفر واعفو عن أهلنا وأخواتنا مصابي ومتوفي قطار الصعيد وكل حادث اليم وارفع اي بلاء عن بلدي الحبيبه مصر".

يذكر أن مركز ومدينة طهطا في سوهاج شهد أمس الجمعة حادث مروع بتصادم قطارين سكة حديد والذي خلف العشرات من القتلي والمصابين جراء انقلاب ثلاث عربات وخروجهم عن القضبان.

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