Advertisements
عمرو أديب عن وقوع عدة حوادث: "مش لعنة فراعنة.. ده الإهمال"
الأحد 28/مارس/2021 - 07:51 ص
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك من يحاول أن يضع مصر في قالب "يا ساتر يارب إيه اللي بيحصل ده.. هى مصر جرالها إيه"، بسبب وقوع عدد من الحوادث.
وعن سقوط عامود بكوبري ترسا، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "تحس إن الهرم وقع، حاجة تضايق بس بتحصل"، متسائلا: "لماذا يوجد حالة من الانهيار"، مؤكدا أن الله يلطف بمصر.
وأضاف: "لما يكون في أزمة نقف جمب بعض"، متوقعا حل ازمة السفينة الجانحة خلال أيام قليلة، مرجعا سبب انهيار عقار جسر السويس إلى فساد المحليات، مشددا: "اللي بيحصل ده مش لعنة فراعنة، دي لعنة الإهمال والفساد".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements