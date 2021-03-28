عمرو أديب عن وقوع عدة حوادث: "مش لعنة فراعنة.. ده الإهمال"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك من يحاول أن يضع مصر في قالب "يا ساتر يارب إيه اللي بيحصل ده.. هى مصر جرالها إيه"، بسبب وقوع عدد من الحوادث.





وعن سقوط عامود بكوبري ترسا، عقب "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "تحس إن الهرم وقع، حاجة تضايق بس بتحصل"، متسائلا: "لماذا يوجد حالة من الانهيار"، مؤكدا أن الله يلطف بمصر.



