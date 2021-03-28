أسعار "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم الأحد 28 مارس 2021 بجميع البنوك

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 28 ممارس 2021 في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعات عالميا أمام باقي العملات.

سعر الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك :

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار ترتفع عالميا:

وعالميا سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسة أمس، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.

وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكن مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جدا، لذا يحذر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية.

وقال مينوري يوشيدا رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك إم.يو.إف.جي في طوكيو "اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول".

وأضاف "الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، ما سيكبح الدولار إلى الين، والعوائد تدعم الدولار، لكن هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم".

ومقابل اليورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5 في المائة، حققته في الجلسة السابقة.

وكان الجنيه الاسترليني أحد العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4 في المائة، أمس.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جو بايدن "إنه سيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون جرعة قبل 42 يوما من الموعد المحدد"، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر. وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 في المائة.

وعوض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبداها في وقت سابق من الأسبوع. وقال محللون "إن العملتين ستظلان مدعومتين على الأرجح بسبب نجاحهما النسبي في الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".



