Advertisements

أسعار "الدولار" مقابل "الجنيه" اليوم الأحد 28 مارس 2021 بجميع البنوك

الأحد 28/مارس/2021 - 12:04 ص
الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
الدولار الأمريكي مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
Advertisements

استقرت اسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الأحد 28 ممارس 2021 في الوقت الذي سجل فيه ارتفاعات عالميا أمام باقي العملات. 

سعر الدولار اليوم  الأحد بجميع البنوك :  

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك عودة

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

أسعار الدولار  ترتفع عالميا:

وعالميا سجل الدولار أعلى مستوى في عدة أشهر خلال التداولات مقابل معظم العملات الرئيسة أمس، مدعوما بموجة من التفاؤل إزاء بيانات اقتصادية أمريكية أفضل، وتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وارتفاع عوائد الخزانة.

 

وتعافى اليورو قليلا قبيل بيانات لثقة الشركات الألمانية، لكن التوقعات للعملة الأوروبية المشتركة تدهورت بسبب تجدد إجراءات العزل العام الهادفة إلى مكافحة فيروس كورونا وتباطؤ وتيرة التطعيم من الفيروس في أنحاء الاتحاد الأوروبي.

 

وأمام الدولار مجال أكبر للارتفاع مقابل اليورو، لكن مكاسبه مقابل بقية العملات في الأسابيع القليلة الفائتة كانت سريعة جدا، لذا يحذر بعض المحللين من توقع مستويات أعلى للدولار عن تلك الحالية.

 

وقال مينوري يوشيدا رئيس أبحاث الأسواق العالمية لدى بنك إم.يو.إف.جي في طوكيو "اليورو كسر متوسطه المتحرك في 200 يوم، وتلك علامة واضحة على أنه سيواصل النزول".

 

وأضاف "الين يزداد قوة مقابل بعض العملات، ما سيكبح الدولار إلى الين، والعوائد تدعم الدولار، لكن هذا التحرك قد يشرع في فقدان بعض الزخم".

 

ومقابل اليورو، نزل الدولار إلى 1.1778 دولار لكنه ما زال قرب أقوى مستوياته منذ تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.

 

وجرى تداول العملة الأمريكية مقابل 0.9399 فرنك سويسري، لتتمسك بمكسب 0.5 في المائة، حققته في الجلسة السابقة.

 

وكان الجنيه الاسترليني أحد العملات المستثناة من مكاسب الدولار، إذ ارتفع إلى 1.3762 دولار بعد أن زاد 0.4 في المائة، أمس.

 

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى في عام الأسبوع الماضي، وقال الرئيس جو بايدن "إنه سيضاعف خطته لتوزيع اللقاحات بعد أن وصل إلى هدفه السابق البالغ 100 مليون جرعة قبل 42 يوما من الموعد المحدد"، ودعم الأمران التفاؤل بشأن الدولار.

 

وسجل مؤشر الدولار مقابل سلة من ست عملات رئيسة 92.769، قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر. وفي الأسبوع، يتجه مؤشر الدولار صوب تحقيق مكسب 0.9 في المائة.

 

وعوض الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي خسائر حادة تكبداها في وقت سابق من الأسبوع. وقال محللون "إن العملتين ستظلان مدعومتين على الأرجح بسبب نجاحهما النسبي في الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا".

 

 


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 12 ساعة

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ نصف ساعة

مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة السقوط الجزئي لعمود كوبري ترسا

منذ ساعتين و 22 دقيقة

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 7 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ ساعتين و 18 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ ثلث ساعة

مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 4 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 4 ساعات

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ ساعتين و 12 دقيقة

سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 27-3-2021 في البنوك

منذ ساعة و 9 دقيقة

موضوعات متعلقة

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الجمعة 9-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو أمام الجنيه اليوم الإثنين ثاني أيام عيد الإضحى 12-8-2019 بالبنوك

أسعار اليورو امام الجنيه اليوم الجمعة 16 -8-2019 بالبنوك

اسعار اليورو اليوم الجمعة 11-10-2019.. واستقرار فى العملة الأوربية الموحدة

أسعار الدولار اليوم الإثنين 11/11/2019.. تعرف على أداء العملة الأمريكية في أول تعاملات الأسبوع

الدولار في أسبوع.. الجنيه المصري يتماسك مقابل العملة الأمريكية رغم الأزمة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

12:29 ص

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

10:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها