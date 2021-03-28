استقرت اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم الأحد 28 مارس 2021 ، بعد ارتفاعات محدودة حققتها امس في ظل تذبذبات سعرية بين الارتفاعات والأنخفاضات يتعرض لها المعدن الأصفر.

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 28 مارس 2021 :

وأفتتحت اسعار الذهب في الاسواق المصرية تعاملات اليوم الأحد 28 مارس 2021/ عند نفس اسعار الامس ، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم 764 جنيها، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 666 جنيهًا، كما بلغ سعر الجرام عيار 24 نحو 862 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6112 جنيهًا