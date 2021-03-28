"حتة تانية" لروبي تتخطى 6 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب



تخطت أغنية "حتة تانية" للنجمة روبى 6 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب"، كما إنها تصدرت تريند رقم 1 عبر تطبيق أنغامى، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما



وتعاونت روبي في ألبومها الجديد مع الموزع أحمد إبراهيم وعزيز الشافعي ومصطفي حسن وتوما وأمين ومحمد يحيي وبلال سرور وهاني يعقوب وحمزة وخالد حلمي وأحمد عادل ونادر نور وصابر كمال وجيزو وأحمد مرزوق.



فى سياق آخر تواصل روبي تصوير مسلسل "شقة 6" الذي ينتمي لنوعية الدراما الاجتماعية في إطار من الرعب والتشويق في أحد العمارات، هو من بطولتها بجانب أحمد حاتم وصلاح عبد الله وحمزة العيلي وشريف سلامة ومحمود البزاوي وهاني عادل ورحاب الجمل، ومن إخراج محمود كامل.