صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد الإسباني يدرس عقد صفقة تبادلية مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وأفاد موقع ديفنسا سنترال الإسباني بأن تقارير صحفية لفتت إلى اقتراب صفقة تبادلية بين الناديين تتضمن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس مقابل الإسباني إيسكو نجم ريال مدريد.









وأوضح الموقع الإسباني أن هذه الصفقة صعبة للغاية بسبب ارتفاع راتب رونالدو وعدم قدرة ريال مدريد على تحمله.





وأكد الموقع الإسباني أنه على الرغم من ذلك فإن يوفنتوس يواصل سعيه من أجل الحصول على خدمات إيسكو في الصيف المقبل بناء على طلب الإيطالي أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن مسئولي ريال مدريد يدرسون العروض المقدمة من يوفنتوس بشأن إيسكو والخيارات المتاحة في الميركاتو الصيفي المقبل.









وأوضح الموقع الإسباني أن السيناريو الأقرب هو انتقال إيسكو إلى السيدة العجوز خلال صفقة تبادلية تشهد تعاقد ريال مدريد مع الفرنسي أدريان رابيو نجم خط وسط يوفنتوس.