أسامة ربيع يكشف مستجدات أزمة السفينة الجانحة (فيديو)

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن هناك عمل دؤؤوب على مدار الأربع وعشرين ساعة لحل أزمة السفينة الجانحة، مؤكدا: "لم ننم منذ الثلاثاء ونعمل جاهدين لإنجاز المهمة وكشف".





وتابع "ربيع"، في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة " ON" أن هناك نحو عشر قاطرات تعمل على حلحلة وضع السفينة الجانحة قائلًا: "الثالث الأمامي للسفينة الجانحة عالق وكذلك الأخي أما منتصفها فهم عائم تمامًا في مياه القناة".





وكشف رئيس الهيئة، عن أن هناك 2 من المرشدين المصريين على متن السفينة الجائحة، مؤكدًا أن لائحة قناة السويس تنص على أن قبطان السفينة هو المسؤول بشكل كامل عن إدارة اسلفينة أما المستشارين المصرين فرأيهم إستشاري فقط".





وكشف رئيس هيئة قناة السويس، عن أن حركة السفن في قناة السويس سوف تعمل فور تعويم السفينة الجانحة، مؤكدًا أنه من الصعب حتى الان تحديد موعد دقيق لانقاذ السفينة الجانحة قائلًا: ممكن فورًا وممكن في وقت أخر لكن لايمكن الجزم بموعد نهائي لكن نعمل بإستمرار ".





وشدد ربيع، على أنه ليس قلقًا من أن تؤثر الحادثة على المسارات البديلة في خطوط التجارة العالمية المائية قائلًا ":لسنا قلقين ابدًا من مسارات السفن البديلة لقناة السويس كون الطرق الاخرى تكلفتها أعلى بكثير من قناة السويس حيث ستتكلف الطرق البديلة وقتًا وقودًا أعلى بكثير".





وأكد أنه ليس قلقًا من زيارة رسوم التأمين لانه يعتمد على مدة التعويم ولاتتغير بشكل يومي مثل الوقود، موضحًا أنه من الممكن أن تحتاج الجهود المبذولة من قبل الهيئة لمساعدة بعض الدول حال التحول إلى " البلان C" " لكن حتى الآن لانحتاج إلى المساعدة".



