يسرا تكشف تفاصيل مسلسلها الجديد"حرب أهلية"



كشفت النجمة الكبيرة يسرا تفاصيل مسلسلها الجديد "حرب أهلية" التي تخوض به السباق الرمضانى، مشيرة إلى أنه متركب على نوع الحرب بين العائلة وبعضها أو الناس القريبة من بعض.







وأضافت خلال لقائها فى برنامج it's show المذاع على cbc، إنها سعيدة جدا بشخصين، وهما باسل خياط وأروى جودة لأنهم مفاجأة مختلفة خالص للجمهور، بالإضافة إلى النجمة جميلة عوض.





يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ومقرر عرضه حصريا على قناة cbc فى رمضان المقبل