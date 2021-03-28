علاء عبد العال: هذا اللاعب يستحق التواجد مع منتخب مصر





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"إختيارات الجهاز الفني للمنتخب الأول بقيادة حسام البدري لمباراتي كينيا و جزر القمر كانت منطقية إلى حد كبير ، لكن كان هناك بعض العناصر التي تسير بشكل جيد هذا الموسم ، على رأسهم رجب بكار ظهير أيمن فريق سيراميكا كليوباترا والمعار من بيراميدز ".





واختتم عبد العال :"يجب إجراء العديد من التغييرات في تشكيل المنتخب أمام جزر القمر بعد غد الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة و الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية ، وإعطاء الفرصة للعديد من اللاعبين الذين لم يشاركوا خلال لقاء كينيا وعلى رأسهم محمد النني لاعب وسط أرسنال الإنجليزي".

أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن هناك العديد من اللاعبين في الدوري المصري يستحقون الحصول على فرصة في المنتخب الوطني الأول .