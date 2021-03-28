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بارد على هذه المناطق.. بيان يكشف من الأرصاد يكشف عن تفاصيل طقس الأحد

الأحد 28/مارس/2021 - 04:31 ص
أرشيفية
أرشيفية
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد 27 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:

حالة الطقس نهارًا:
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.
- طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على شمال الصعيد، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

حالة الطقس ليلًا:
- طقس بارد على السواحل الشمالية.
- طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري.
- طقس بارد على شمال وجنوب الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء.

الظواهر الجوية:
- فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة (30% تقريبًا).
- شبورة مائية صباحًا على الوجه البحري والقاهرة.
- نشاط رياح على بعض المناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد.
بارد على هذه المناطق.. بيان يكشف من الأرصاد يكشف عن تفاصيل طقس الأحد
بارد على هذه المناطق.. بيان يكشف من الأرصاد يكشف عن تفاصيل طقس الأحد

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