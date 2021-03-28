بارد على هذه المناطق.. بيان يكشف من الأرصاد يكشف عن تفاصيل طقس الأحد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الأحد 27 مارس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



