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شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

الأحد 28/مارس/2021 - 05:03 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تطورات حادث تصادم قطاري سوهاج.

وقال "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "قولت للرئيس لا أستطيع أن أتحمل مسئولية ناس تموت تاني في حادث القطار".

وأضاف وزير النقل: "اقترحت خلال اجتماعي مع الرئيس السيسي زيادة زمن الرحلات للقطارات لمنع حدوث الحوادث وذلك بتشغيل منظومة تأمين المسير (ATC).

وتابع: "الحل الذي تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، ومن الممكن تحمل بعض التأخيرات وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين لحين الانتهاء من التطوير"، موضحا أن "كافة القطارات ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار، وذلك بزيادة زمن الوصول بنسبة 25%".

وأوضح أن "السائق هو الروح مع الخبرة والمهارة في عدم تشغيل المنظمة، وهذا هو الفارق بين السائق الذي توقف وأنقذ السيدة، وبين السائق الذي اصطدم بالقطار"، لافتا إلى أن "هذا الفارق بين واحد مصحصح ومنضبط وحساس بآلام الناس وحاسس بينا وبين قلة ليست في السكك الحديد فقط ولكن في أي حتة في البلد وسيتم بترها والسائق المخطئ لن نتركه وسيعاقب".

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قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج بوابة الفجر الفجر

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