شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل عن تفاصيل لقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن المجموعة الوزارية المعنية بمتابعة تطورات حادث تصادم قطاري سوهاج.





وقال "الوزير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد": "قولت للرئيس لا أستطيع أن أتحمل مسئولية ناس تموت تاني في حادث القطار".





وأضاف وزير النقل: "اقترحت خلال اجتماعي مع الرئيس السيسي زيادة زمن الرحلات للقطارات لمنع حدوث الحوادث وذلك بتشغيل منظومة تأمين المسير (ATC).





وتابع: "الحل الذي تم التوافق عليه هو أن تعمل كافة القطارات باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها، ومن الممكن تحمل بعض التأخيرات وذلك بما يحافظ على حياة وسلامة المواطنين لحين الانتهاء من التطوير"، موضحا أن "كافة القطارات ستعمل باستخدام وسائل الأمان وتأمين سيرها من خلال الأجهزة الآلية الموجودة بكل قطار، وذلك بزيادة زمن الوصول بنسبة 25%".



