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موعد مباراة تشيلسي وبورتو ربع نهائي دوري الأبطال

الأحد 28/مارس/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد سامي
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يحل فريق تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا، علي فريق بورتو البرتغالي، في ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة تشيلسي وبورتو في دور الثمانية من التشامبيونزليج على ملعب الدراجاو، يوم الأربعاء الموافق 7 أبريل المقبل، في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.


وكان البلوز تأهل إلي هذا الدور، بعدما تجاوز أتليتكو مدريد في دور الـ 16، حيث حقق الفوز ذهابًا بهدف نظيف خارج الأرض، وانتصر إيابًا في عقر داره بهدفين نظيفين.


بينما بورتو حقق المفاجأة واقصي يوفنتوس الإيطالي، علي الرغم من الهزيمة في الإياب بنتيجة 3-2، ولكن فوزه في البرتغال 2-1، منحه الأفضلية بقاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين.


يذكر ان الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي وبورتو البرتغالي، سيلاقي الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي.

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