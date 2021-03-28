وزير النقل يكشف ما قاله مساعد سائق أحد قطاري حادث سوهاج

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه التقى بمساعد سائق القطار القادم من الخلف في حادث تصادم قطاري سوهاج، موضحا أنه محجوز حاليا في المستشفى ومصاب بكسر في اليد.





وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تحدث مع بعيدا عن الحضور لمعرفة ملابسات الحادث، ويدعي أنه لم يسمع التحذيرات التي اطلقها سائق القطار الأول.



