Advertisements

وزير النقل يكشف ما قاله مساعد سائق أحد قطاري حادث سوهاج

الأحد 28/مارس/2021 - 07:32 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
Advertisements
كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه التقى بمساعد سائق القطار القادم من الخلف في حادث تصادم قطاري سوهاج، موضحا أنه محجوز حاليا في المستشفى ومصاب بكسر في اليد.

وأشار "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه تحدث مع بعيدا عن الحضور لمعرفة ملابسات الحادث، ويدعي أنه لم يسمع التحذيرات التي اطلقها سائق القطار الأول.

وأضاف وزير النقل: "بيدعي أنه مسمعش التحذيرات، ومشافش السيمافور"، مؤكدا أن كل ما حدث أثناء الحادث مسجلًا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قطاري سوهاج حادث قطاري سوهاج بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 19 ساعة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

منذ ساعة و 20 دقيقة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 11 ساعة

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. رسالة مؤثرة من وزير النقل للرئيس السيسي

منذ ساعتين و 45 دقيقة

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

خلال ساعات.. الحكم في دعوى تطالب بمنع مرتضى منصور من الظهور بالإعلام

منذ 38 دقيقة

تشافي يرشح نجم ألماني لقيادة برشلونة

منذ ساعة و 18 دقيقة

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 7 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. التحفظ على سائقي قطاري طهطا بسوهاج

توقيف حركة تشغيل القطارات في موقع تصادم قطاري الصعيد في سوهاج (صور)

من الغردقة.. مدبولي ووزيرة الصحة يتجهان إلى موقع حادث قطار سوهاج

8 قرارات عاجلة من الدولة بشأن حادثة تصادم القطارين

توجيهات عاجلة وارتفاع في الإصابات.. القصة الكاملة لحادثة قطاري سوهاج

مصطفى بكري يكشف تفاصيل الساعات الأولى في حادث تصادم قطاري سوهاج (فيديو)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

02:57 ص

عاجل.. انفجار في محيط كنيسة بإندونيسيا والشرطة تتحدث عن ضحايا وأشلاء

06:29 ص

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها