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"التموين": 80% من المصريين يستحقون الدعم.. وفتح باب التظلمات قريبًا

الأحد 28/مارس/2021 - 07:16 ص
بطاقة تموين
بطاقة تموين
أمنية فوزي
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قال الدكتور عمرو مدكور، مساعد وزير التموين لتنظيم المعلومات، إن هناك ما يقرب من 23 مليون بطاقة تموين سارية موجودة في مصر وتصرف الدعم، كما أن هناك ما يقرب من 64 مليون مواطن يتحصلون على الدعم والسلع التموينية، و80% من مواطني مصر يستحقون الدعم للخبز والتموين.

وأضاف "مدكور"، خلال حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك 73 مليون مستفيد من دعم رغيف الخبز، مشيرًا إلى أن هناك بطاقات تموينية يكون عليها أفراد لـ15 مواطن، مؤكدًا البطاقة التي عليها من مواطن لـ4 يحصلون على 50 جنيهًا كدعم، بينما من 4 لأكثر من 4 مواطنين يحصلون على 25 جنيهًا فقط.

وأوضح مساعد وزير التموين لتنظيم المعلومات، أن المستفيد الوهمي من الدعم تم إزالته عام 2019، كما أنه تم رفع الدعم عن من أصحاب الدخل والإنفاق العالي وأمتلاك لأراضي وأطيان وسيارة فارهة، مشيرًا إلى أنه تم تطوير مكاتب التموين وسيكون على نظام الحصول على رقم والحصول على خدمات تموينية عن بعد كموقع "مصر الرقمية"، مؤكدًا أنه قريبًا سيتم فتح باب التظلمات لمن يحصل على الخبز دون التموين بعد استكمال قاعدة البيانات، لافتا إلى أن ذلك سيحدث خلال شهرين.

وتابع: "هناك خدمة بإضافة الزوجة وصرف التموين لمستحقي الخبز".

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مصر تظلمات التموين الفجر التموين

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