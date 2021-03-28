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مدرب أسوان ينتقد أداء الفراعنة أمام كينيا

الأحد 28/مارس/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن آداء المنتخب الوطني الأول أمام كينيا أول أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لمثله ، لم يكن مقنعاً تماماً .

وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :" آداء المنتخب الوطني كان عشوائياً ولا يليق بحجم المحترفين المصريين مثل محمد صلاح و محمود تريزيجيه و محمد النني ومصطفى محمد ، كما أطالب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بإعادة حساباته أمام جزر القمر في الجولة السادسة ، و إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطنى".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

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