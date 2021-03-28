مدرب أسوان ينتقد أداء الفراعنة أمام كينيا





وأضاف عبد العال في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :" آداء المنتخب الوطني كان عشوائياً ولا يليق بحجم المحترفين المصريين مثل محمد صلاح و محمود تريزيجيه و محمد النني ومصطفى محمد ، كما أطالب الجهاز الفني بقيادة حسام البدري بإعادة حساباته أمام جزر القمر في الجولة السادسة ، و إجراء بعض التعديلات على تشكيل المنتخب الوطنى".





ويستعد منتخب مصر لمواجهة جزر القمر ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

أكد علاء عبد العال المدير الفني لنادي أسوان أن آداء المنتخب الوطني الأول أمام كينيا أول أمس ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية والتي انتهت بهدف لمثله ، لم يكن مقنعاً تماماً .