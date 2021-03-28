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تعرف على تفاصيل مشاركة أروى جودة فى مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا

الأحد 28/مارس/2021 - 01:20 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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كشفت الفنانة أروى جودة، عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل "حرب أهلية" مع النجمة يسرا، المقرر عرضه في شهر رمضان.


وقالت أروي خلال لقائها مع برنامج it's show المذاع على cbc ، "دورى كله في مسلسل "حرب أهلية" صعب جدا عليا لأنى معملتهوش قبل كده وهو كراكتر جديد"، موضحة سعادتها بالتعاون مع المخرج سامح عبد العزيز".

وعن سبب حماسها للمشاركة فى العمل قالت"كفاية أنهم يقولوا مسلسل للنجمة يسرا هوافق من غير ما أقول حاجة، وأنا بتعلم منها كتير وسعيدة أنى أكون بشتغل مع الخبرة دى كلها، وكل مرة أقف أمامها بتعلم حاجة جديدة، وأول مرة وقفت أمامها لقيت نفسى مش عارفة أقول الكلام بتاعى".

يذكر أن مسلسل "حرب أهلية" بطولة كل من: يسرا وباسل خياط وجميلة عوض وأروى جودة وسينتيا خليفة، ومايان السيد، ورشدى الشامى، وبرلتنى فؤاد، ومن تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب، ومقرر عرضه حصريا على قناة cbc فى رمضان المقبل


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