تعرف على شخصية تارا عماد في "ضد الكسر" مع نيللي كريم

كشفت النجمة تارا عماد عن تفاصيل شخصيتها فى مسلسل "ضد الكسر"، الذى من المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.



وقالت فى تصريحات صحفية أنها تجسد من خلال مسلسل "ضد الكسر" شقيقة بطلة العمل نيللى كريم، وهى شخصية حقودة ومعقدة إلى حد ما، مضيفة أن الشخصية تعتبر جديدة ومختلفة عن ماقدمته من قبل.





يذكر أن مسلسل "ضد الكسر" يشارك فى بطولته الفنانة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وهشام إسماعيل، ولقاء الخميسي، وحمزة العيلي، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج أحمد خالد، وإنتاج مشترك بين سينرجى والعدل جروب .