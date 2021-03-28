البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام صربيا بتصفيات كأس العالم

خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي لكرة القدم مع مضيفه الصربي اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

خيم التعادل 2 - 2 على المباراة التي جمعت المنتخب البرتغالي لكرة القدم مع مضيفه الصربي اليوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ديوغو جوتا في الدقيقتين 11 و36. وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الصربي هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60. ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فلف المنتخب البرتغالي صاحب المركز الثاني.

وأنهى المنتخب البرتغالي الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما ديوغو جوتا في الدقيقتين 11 و36. وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الصربي هدفين عن طريق ألكسندر ميتروفيتش وفيليب كوستيتش في الدقيقتين 46 و60. ورفع المنتخب الصربي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب بفارق الأهداف فلف المنتخب البرتغالي صاحب المركز الثاني.