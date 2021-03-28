حقيقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك





وقال منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "أحمد أيمن منصور مستمر مع بيراميدز والحديث عن انتقاله للزمالك في هذه الفترة سابق لآوانه".







وأضاف :" تعاقد منصور مستمر مع بيراميدز ، وهو يحترم تعاقده وتربطه علاقة جيدة مع مجلس إدارة النادي".





يذكر أن الزمالك يسعي للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نجله ’’ أحمد ’’ مدافع نادي بيراميدز ، مستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده .