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حقيقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

الأحد 28/مارس/2021 - 12:48 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن نجله ’’ أحمد ’’ مدافع نادي بيراميدز ، مستمر مع الفريق حتى نهاية تعاقده .

وقال منصور في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : "أحمد أيمن منصور مستمر مع بيراميدز والحديث عن انتقاله للزمالك في هذه الفترة سابق لآوانه".

وأضاف :" تعاقد منصور مستمر مع بيراميدز ، وهو يحترم تعاقده وتربطه علاقة جيدة مع مجلس إدارة النادي".

يذكر أن الزمالك يسعي للحصول على خدمات أحمد أيمن منصور خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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