وزير النقل يُفجر مفاجأة عن حادث قطاري سوهاج

قال المهندس كامل الوزير، وزيرالنقل، عن حادث سوهاج،: "عزائي لكل أهالي الضحايا، ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وأقدم اعتذاري وأسفي الشديد لكل فرد من جمهورنا وأهالينا مش بس أهالي الضحايا".



وتابع "الوزير"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"،: "ربنا يوفقنا وميتكررش تاني"، مردفًا: "عندنا دايما قطار يتوقف بفعل فاعل أو بعطل فني، أيا كان سبب التوقف، سواق القطر المميز وقف بعد المزلقان بمسافة 500 أو 600 متر، ووهو نازل كان بيصرخ ويقول بلف الهوا شد وزملائه راحوا يساعدوه، ووهو لسه بيصرح وبيعملوه، جه قطر خبط فيه من الخلف".



وأضاف: "السائق وقف غصب عنه، ولكن أنا مش بستبق الأحداث، ولكن الرؤية بتقول إن القطر جه من الخلف خبطه وكان ممكن يقف لأنه اتحذر بأكثر من طريقة قبل ما يخبطه".



وأردف وزيرالنقل،: "بشد علي يد الأهالي وبشكرهم لموقفهم في الحادث"، لافتًا إلى أن سائق قطار الحادث أصيب بإصابات بسيطة جدًا، والمساعد أصيب بإصابات أكبر، وهذا لغز كبير، مستكملًا: "المفروض السواق يموت في خبطة زي دي، ولكن جايز يكون ليه عمر، التحقيقات هتظهر كل ده"، لافتًا إلى أن السائق متحفظ عليه حاليًا.



وأشار إلى رفع كفاءة 81 جرار، وتطوير 3 خطوط رئيسية، متابعًا: "هناك 3 شركات عالمية كبرى تعمل على خطة تطوير هيئة السكة الحديد، وسيتم الانتهاء من بعض خطوط السكك الحديدية هذا العام، وبعضهم العام المقبل، حتى عام 2024، وبعدها ستعمل السكك الحديد آليًا".



وأضاف موجهًا حديثه للمواطنين: "يا أهالينا استحملونا وساعدونا عشان نقدر نأمنكوا.. سنسير بأسلوب علمي صحيح، ومن يخطئ بعد ذلك سيحاسب حساب عسير، إللي هيغلط هيتحاسب".

