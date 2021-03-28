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أديب لـ وزير النقل: "هل فكرت في الاستقالة؟.. والأخير يرد

الأحد 28/مارس/2021 - 02:04 ص
كامل الوزير
كامل الوزير
هدى عبدالرازق
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وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا، إلى المهندس كامل الوزير، وزير النقل، بعد وقوع حادث تصادم قطاري سوهاج، قائلا: "هل فكرت في الاستقالة؟".

وقال "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "أنا مهندس مقاتل من يوم ما تخرجت، ومتعودتش أهرب، وفلاح ابن فلاح، ومتعود اشتغل واتعب"، مضيفا: "كنت ممكن أقيل رئيس هيئة السكك الحديدية.. بس كده أكون مش بفهم".

وأشار الوزير إلى أنه يبذل كل طاقاته، مضيفا: "لا يقدر على القدرة غير ربنا.. لو الناس شايفة أني مش بشتغل ومتكاسل، هطلع أقول أني مستقيل، بس الحل مش أني أهرب، ولو أنا غلطان فورا همشي، وجاهز للمحاسبة".

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