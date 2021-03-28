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تعرف على أسعار الميكروباص 2021 في السوق المصري وأنواعه

الأحد 28/مارس/2021 - 12:58 ص
أسعار الميكروباص 2021
أسعار الميكروباص 2021
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أسعار الميكروباص 2021 .. يشغل بال الكثيرين في مصر معرفة أسعار السيارات ولاسيما الميكروباصات الـ14 راكباً، حيث تلقى إقبالا كبيراً ممن يفضلون شرائها كمصدر لجلب الرزق.

ويتساءل الكثيرون عن أسعار الميكروباص 2021 في السوق المحلي المصري، حيث شهد إقبالا كبيرا من قبل المشتريين رغم تغاوت الأسعار وارتفاعها مؤخراً ولاسيما الميكروباص الصيني بأنواعه.

ونقدم لكم عبر بوابة الفجر الإلكترونية أسعار الميكروباص 2021 في السوق المحلي المصري، وكذلك أفضل الأنواع والتي تبلي بلاءً حسناً مع السائقين.

أولاً: أسعار الميكروباص كينج لونج 2021

يعتبر الميكروباص كينج لونج الصيني من أكثر السيارات التي أقبتت كفاءة كبيرة في مجال النقل والسفر كما أن سعرها مناسب جدا للكثيرين، والذي يتراوح بين 200 ألف جنيه لفئة البنزين والـ220 ألف للمكيف، كما يزيد سعر المستورد منها 25 ألف جنيه تقريبا.

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ثانياً: أسعار الميكروباص جولدن دراجون 2021

اشتهرت مجموعة القصراوي الموزع المحلي والوكيل للعلامة التجارية للسيارة 14 راكب "القصراوي" والتي تحمل اسم جولدن دراجون، والمميزة بالشعار الذهبي اللون، ويتراوح سعرها بين 228 لأبق و244، بينما يبلغ سعر الفئة الكاملة منها 273 ألف جنيه.

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ثالثاً: ميكروباص تويوتا هايس 2021

يعتبر ميكروباص تويوتا هايس أحد أفضل الميكروباصات التي أثبتت كفاءة كبيرة، لما تتمتع به من إمكانات وثبات كبير على الطريق، جعلها تحوز على ثقة الكثير من المصانع والشركات لنقل عمالهم، ويتراوح سعرها بين الـ705 آلاف جنيه والـ620 في السوق المحلي.

Toyota Hiace 2020 14 | Arabs Auto

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