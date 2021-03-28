كريم شحاتة يكشف مفاجأة مثيرة بشأن تولي والده تدريب منتخب مصر

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ابو ريدة ابلغ المعلم بتدريب المنتخب لكن بعد ساعتين الوضع اختلف وتولى حسام البدري المسؤولية.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ابو ريدة ابلغ المعلم بتدريب المنتخب لكن بعد ساعتين الوضع اختلف وتولى حسام البدري المسؤولية.

وأضاف، أن حسن شحاتة غير سعيد بمستوى المنتخب وحزين على الزمالك أيضا وتلقى عرضا من نادي المولودية الجزائري قبل عام وعرض سعودي منذ شهور.

وأضاف، أن حسن شحاتة غير سعيد بمستوى المنتخب وحزين على الزمالك أيضا وتلقى عرضا من نادي المولودية الجزائري قبل عام وعرض سعودي منذ شهور.