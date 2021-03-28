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كريم شحاتة يكشف مفاجأة مثيرة بشأن تولي والده تدريب منتخب مصر

الأحد 28/مارس/2021 - 01:15 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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كشف الإعلامي كريم حسن شحاتة أن هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الأفريقي والدولي، أبلغ والده حسن شحاتة بتدريب منتخب مصر خلفا المكسيكي خافيير أجيري.

وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ابو ريدة ابلغ المعلم بتدريب المنتخب لكن بعد ساعتين الوضع اختلف وتولى حسام البدري المسؤولية.

وأضاف، أن حسن شحاتة غير سعيد بمستوى المنتخب وحزين على الزمالك أيضا وتلقى عرضا من نادي المولودية الجزائري قبل عام وعرض سعودي منذ شهور.

وتابع، أنه كان هناك حديث مع بعض المسؤولين ليقود حسن شحاتة فريق الزمالك لكن المفاوضات لم تكن رسمية كما أن المعلم تشبع بالبطولات التي حققها لكنه كان يأمل المشاركة في كأس العالم.

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