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إلهام شاهين تتصدر "تريند" جوجل عقب الانتهاء من "حتة مني"

الأحد 28/مارس/2021 - 01:14 ص
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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تصدرت الفنانة إلهام شاهين اليوم الأحد، الموافق الـ28 من مارس 2021، تريند محرك البحث الأشهر جوجل، عقب الانتهاء من تقديم حكاية "حتة مني" من مسلسل "زي القمر".

إلهام شاهين تنهي حكايتها

وأنهت إلهام شاهين حكايتها التي تقدمها في مسلسل "زي القمر" والذي يذاع عبر فضائية "سي بي سي"، حيث قررت توديع جمهورها وشكر كل العاملين معها.

عرض إلهام شاهين الأخير

وشكرت النجمة إلهام شاهين عقب الانتهاء من عرض حكايتها، قناة "سي بي سي"، والقائمين على العمل، وكذلك الجمهور بسبب دعمهم لها بشكل دائم.

تجربة إلهام شاهين في حتة مني

وأبدت إلهام شاهين سعادتها بتجرية "حتة مني" موجهة الشكر لكل من ساهم في هذا المسلسل، مؤكدةً حبها للشخصية التي قدمتها في هذا العمل.

إلهام شاهين تودع جمهورها

وكتبت إلهام شاهين منشور على حسابها الرسمي عبر "فيس بوك" قالت فيه: "الليلة آخر عرض لمسلسل "حتة مني".. وحقيقي المسلسل هيوحشني، حبيته وحبيت شخصية حياة من كل قلبي.

رسائل شكر إلهام شاهين

ووجهت إلهام شاهين الشكر خلال منشورها حيث كتبت: "شكرا لقناة cbc أقوى وأهم القنوات المصرية.. وشكرا الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي مالكة القناة، وكل الشكر لرئيس مجلس إدارتها الأستاذ تامر مرسي".

ظهور إلهام شاهين بعد غياب

وأعربت إلهام شاهين عن سعادتها بظهورها على شاشة سي بي سي، وبالعمل المشرف الذي يحترم عقول المشاهد المصري والعربي على حد قولها.

سعادة إلهام شاهين

وأضافت إلهام شاهين في منشورها: "سعدت جدا بوجودي على شاشاتكم في عمل مشرف يحترم المشاهد المصري والعربي.. والحمد لله على ردود الفعل رائعة وأسعدتني جدا.. كما أسعدني وجودي على الشاشات المصرية بعد غياب 5 سنوات.. وشكرا لجمهوري العزيز في كل مكان.. وشكرا لكل الكلمات الجميلة التي قيلت وكُتبت عني".

"حتة مني" بطولة إلهام شاهين

يُذكر أن الفنانة إلهام شاهين قامت ببطولة حكاية "حتة مني" وبمشاركة أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر وسارة الشامي، من تأليف شهيرة سلام، إنتاج تامر مرسي ومها سليم، وإخراج حسام علي.

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