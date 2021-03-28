مويس كين يختار وجهته القادمة

حسم الإيطالي مويس كين مهاجم إيفرتون الإنجليزي والمعار حالياً إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مستقبله خلال المواسم القادمة.









وأكدت تقارير صحفية أن فريق يوفنتوس الإيطالي يرغب في عودة اللاعب لصفوفه مجدداً، بعدما شدد نجم الفريق كريستيانو رونالدو على ضرورة التعاقد مع مهاجم آخر ،لتدعيم خط الهجوم للفريق الإيطالي.









وحسب ما أشار إليه موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الإيطالي اختار الإنضمام نهائياً إلى صفوف باريس سان جيرمان، على تمثيل السيدة العجوز ولاية أخرى.









وبدأت المفاوضات بين العملاق الفرنسي وإيفرتون على ضم اللاعب نهائياً بملبغ قدر بنحو 50 مليون يورو .

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