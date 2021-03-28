"تشريعية البرلمان" تناقش 3 اتفاقيات دولية اليوم .. تعرف عليها

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا لها، اليوم الأحد، لمناقشة 3 اتفاقيات دولية وذلك لإعداد تقرير بشأنهم لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان تمهيدًا لإقرارهم، وجاءت هذه الاتفاقيات كالتالي:





1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 109 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشان مشروع شراكة لخلق الوظائف ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في جمهورية مصر العربية الموقعة في القاهرة بتاريخي 23122020 و24122020.





2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي بشان مشروع الإغاثة الإنسانية الطارئة في ظل تفشي فيروس كورونا بقيمة لا تتجاوز 500 ألف دولار أمريكي الموقع بتاريخ 29122020.





3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ 200 مليون دولار أمريكي الموقع بتاريخ 2412021.



