كريم شحاتة: غياب النني عن لقاء كينيا "غريب".. وصلاح "مش سوبر مان"





أندهش كريم شحاتة مدير الكرة بفريق النجوم، من عدم الدفع بمحمد النني بمباراة كينيا ومصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





وقال شحاتة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام البدري يفتقد للقدرة على الحديث في الاعلام، يجب ان يتحلى مدرب منتخب مصر بشخصية تتحمل الانتقادات والضغوطات ويرد دائما بالعمل.





وأشار: واقعة النني غريبة وتأكدت من ذلك عندما اشرك البدري عمر جابر، بكل تاكيد النني قام برد فعل استفز حسام البدري.





وأستكمل: من الغريب ان يكون لدينا لاعب متألق في الأرسنال وطور كثيرا من ادائه ويصبح الخامس بترتيب اللاعبين في خط الوسط بمنتخب مصر



