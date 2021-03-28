Advertisements

كريم شحاتة: غياب النني عن لقاء كينيا "غريب".. وصلاح "مش سوبر مان"

الأحد 28/مارس/2021 - 01:21 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

أندهش كريم شحاتة مدير الكرة بفريق النجوم، من عدم الدفع بمحمد النني بمباراة كينيا ومصر، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال شحاتة لبرنامج الماتش مع هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "حسام البدري يفتقد للقدرة على الحديث في الاعلام، يجب ان يتحلى مدرب منتخب مصر بشخصية تتحمل الانتقادات والضغوطات ويرد دائما بالعمل.

وأشار: واقعة النني غريبة وتأكدت من ذلك عندما اشرك البدري عمر جابر، بكل تاكيد النني قام برد فعل استفز حسام البدري.

وأستكمل: من الغريب ان يكون لدينا لاعب متألق في الأرسنال وطور كثيرا من ادائه ويصبح الخامس بترتيب اللاعبين في خط الوسط بمنتخب مصر

وعن ظهور محمد صلاح المتواضع قال شحاته: صلاح مش سوبر مان، لابد ان يكون الفريق كاملاً في حالته لكي يتألق معه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منتخب مصر ملخص النني لكل النني الكم

أخبار تهمك

حقيقة انتقال نجم بيراميدز إلى الزمالك

منذ أقل من ساعة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 13 ساعة

مصادر تكشف تفاصيل جديدة حول واقعة السقوط الجزئي لعمود كوبري ترسا

منذ حوالي 3 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 3 ساعات

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل امتحانات الشهادة الثانوية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 5 ساعات

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ ساعة و 22 دقيقة

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 3 ساعات

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 8 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد عادل عبد المنعم: البدري تمسك بوجودي في الأهلي

أحمد أيوب: حسام البدري يجيد السيطرة على اللاعبين

حسن شحاتة: أجيري أعاد الكرة الهجومية لمنتخب مصر واستبعاد أحمد فتحي غريب

تعليق أحمد حسن على رحيل حسام البدري من بيراميدز

نجم الفراعنة السابق: "أرسنال تقيلة على النني".. وضد وجود البدري في المنتخب

حسام البدري يوضح حقيقة غضب طارق حامد بعد مباراة توجو

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:31 م

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

12:53 ص

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

12:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها