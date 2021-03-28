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إلهام شاهين لـ"الفجر الفني": حكاية "حتة مني" رسالة تفاؤل لمرضي السرطان.. وأهتم بقضايا المرأة لأنها نصف المجتمع "حوار"

الأحد 28/مارس/2021 - 01:58 ص
بوابة الفجر
حوار ولاء عبد الناصر
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بخمس حلقات فقط، استطاعت أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال حكاية "حتة مني"، التى قدمت فيها عدة رسائل إلى المرأة، وليس جديد عليها أن تهتم بقضايا المرأة، فهى دائما تسلط الضوء عليها من خلال أعمالها الفنية.

حرص "الفجر الفني" على لقاء النجمة إلهام شاهين لتكشف لنا تجربتها فى حكاية "حتة مني"، رأيها فى فكرة الخمس حلقات، أبرز التعليقات التى لفتت انتباهه بعد انتهاء العرض، أوجه التشابه بينها وبين شخصية "حياة".


وإلى نص الحوار:

فى البداية.. حدثينا عن تجربتك فى حكاية "حتة مني"؟
تجربة رائعة جداً بالنسبة لي ففكرة الخمس حلقات فكرة عبقرية، لأن الحكاية كانت كأنها فيلم، والفيلم ميزته أنه يعرض القضية بشكل مكثف دون خطوط فرعية كثيرة، فكان إيقاع الحكاية سريع والأحداث متلاحقة، ولايوجد تكرار وكل حلقة بها جديد.



ما الذى حمسك لخوض هذه التجربة؟
أولا فكرة الخمس حلقات، فكما ذكرت بها مميزات كثيرة وتعتبر جديدة علي، كما أيضاً أن القضية مهمة وبها عدة رسائل مختلفة.


ما الرسائل التى حرصت الحكاية على إرسالها إلى الجمهور؟
الحكاية بها عدة رسائل منها رسالة تفاؤل إلى مرضي السرطان بالشفاء، كما إنها أبرزت معاني الحب والصداقة، كما وضحت للبنات أن الرجل المتزوج فى النهاية مصيره إلى بيته، فلا ينبغي أن ترتبط بشخص متزوج، كما أوضحت للرجل على المحافظة على زوجته التي تحبه لأنه لن يعرف قيمتها إلا بعد فقدانها، كما وصلت رسائل إلى السيدات بالحفاظ والاهتمام بصحتهم.


ما أوجه التشابه بين شخصيتك فى الحقيقة وشخصية "حياة"؟
الكرامة والكبرياء والثقة فى النفس، فأنا شخصية هكذا فى الحقيقة، كما أني عنيدة للغاية، وارفض الضعف.


كيف استقبلت ردود أفعال الجمهور على حكاية "حتة مني"؟
سعدت بردود أفعال الجمهور بشكل كبير جدا، وتعتبر هذه الردود من أجمل الردود التى حصلت عليها فى حياتي، وممتنة لكل شخص قال شيء إيجابي عن المسلسل وعن تمثيلي، وسعيدة جدا إني حققت هذا النجاح بخمس حلقات فقط.

كيف شعرت أن الحكاية حققت الهدف المطلوب منها؟
تفاجأت من بعض صديقاتي تتطلب مني أن نذهب لإجراء الكشوفات للاطمئنان على صحتنا، وهذا الشيء أسعدني جدا لأن العمل حرك السيدات بأنها تقوم بإجراء التحاليل وتطمئن على صحتهن، وهذا هو الهدف الكبير فى الحكاية.


ما أبرز التعليقات التى لفتت انتباهك بعد انتهاء عرض الحكاية؟ 
رأيت تعليقات كثيرة من سيدات تخبرني إن قصة "حياة"، هى قصتهم، فمنهم من تعرضت للفتور من زوجها، ومنهم من تعرضت للخيانة، وأخري أصيبت بالسرطان.


لاحظنا إن إلهام شاهين تهتم بقضايا المرأة.. فما السبب؟
لأني واحدة منهن، وأريد من كل امرأة أن تحافظ على صحتها وكرامتها وشخصيتها، وقضايا المرأة هى قضايا المجتمع لأن قضية المرأة لابد أن يكون فيها رجل.


فى نهاية حديثنا.. ما الرسالة التى تحبي أن توجيهها للمرأة المصرية؟
حفاظك علي حياتك هو حفاظ علي حياة المجتمع واستقراره، ولابد أن يكون لك شخصية، وأريد أن أقول في النهاية أنني أحب فني وأحترم جمهوري وأتمني أن أظل أقدم له رسائل تخصه وتناسب عقليته.



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