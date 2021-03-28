Advertisements
عاجل.. إحباط هجوم جديد على السعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين
الأحد 28/مارس/2021 - 01:40 ص
Advertisements
أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.
كما أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخخين لميلشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم من الحديدة.
وقال التحالف في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن استمرار محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية.
وشدد التحالف على أنه يتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements