عاجل.. إحباط هجوم جديد على السعودية بطائرتين مسيرتين مفخختين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، تدمير طائرتين مسيرتين مفخختين أطلقتا باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.





كما أعلن التحالف عن تدمير زورقين مفخخين لميلشيات الحوثي قبل تنفيذ هجوم من الحديدة.





وقال التحالف في تصريحات نقلتها قناة العربية الإخبارية، إن استمرار محاولات الميليشيات العدائية لاستهداف المدنيين والأهداف المدنية.



