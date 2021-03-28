Advertisements
ميدو: الهجوم على منتخب مصر بعد التأهل غير منطقي
الأحد 28/مارس/2021 - 01:48 ص
أمل الحلفاوي
Advertisements
عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من الهجوم على المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وحسام البدري المدير الفني للفراعنة، بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.
وأشار ميدو في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، إلى أن الهدف الأساسي من مباراة مصر وكينيا، التأهل وهو ما تحقق بالفعل.
وتابع، "انتقاد منتخب مصر وقت التأهل فكرة غير سليمة، ويجب أن يتم إبعاد الخلافات الشخصية عن تلك الأمور، من الضروري أن يشعر جميع عناصر المنتخب الوطني بالأمان وأن الجميع يساندهم".
واستكمل، "الهدف المبكر في شباك كينيا كان يجب أن يفرض على أساسه لاعبي منتخب مصر شخصيتهم علي أرض الملعب، ولكن ما حدث هو العكس ولا أعلم السبب".
جدير بالذكر أن منتخب مصر الأول لكرة القدم، ضمن تأهله إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021، قبل نهاية التصفيات بجولة واحدة.
Advertisements