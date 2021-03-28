ميدو: الهجوم على منتخب مصر بعد التأهل غير منطقي

عبر الإعلامي أحمد حسام ميدو، عن استيائه من الهجوم على المنتخب المصري الأول لكرة القدم، وحسام البدري المدير الفني للفراعنة، بعد التعادل أمام كينيا بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021.



