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جولة جديدة والمنافسة مستمرة بالقسم الثالث بالدقهلية

الأحد 28/مارس/2021 - 01:51 ص
بوابة الفجر
هيثم حبيب
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تنطلق اليوم الأحد منافسات الجولة ١٩ بالمجموعة التاسعة بدورى القسم الثالث حيث تقام ٧ مباريات مختلفة.

قمة بلقاس وضيفه شيكو صاحب الصدارة تقام باستاد شربين الرياضى والذى يحتضن مباريات بلقاس تنفيذا لعقوبة نقل مباريات الفريق خارج ملعبه بينما يستضيف دقادوس ضيفه ميجاسبورت فيما يحل عمال المنصورة ضيفا على المنزلة.

كهرباء طلخا يستضيف شربين بينما يسعى شربين للبقاء فى المنافسة على الصدارة وتخطى عقبة السنبلاوين الذى يحل ضيفا ثقيلا على نبروه ويستقبل مياه الدقهلية على ملعبه بشربين فريق الأمير بينما يحل شبان بدواى ضيفا على الخيارية.

ترتيب فرق المجموعة التاسعة ١- شيكو ٤١ نقطة ٢- نبروه ٣٨ نقطة ٣- بلقاس ٢٩ نقطة ٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة ٥- شربين ٢٧ نقطة ٦- مياه الدقهلية ٢٦ نقطة ٧- منية سمنود ٢٤ نقطة ٨- ميجاسبورت ٢٢ نقطة ٩- الخيارية ٢١ نقطة ١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة ١١- الأمير ١٧ نقطة ١٢- عمال المنصورة ١٦ نقطة ١٣- شبان بدواى ١٥ نقطة ١٤- المنزلة ١١ نقاط ١٥- دقادوس ٨ نقاط

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