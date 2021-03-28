جولة جديدة والمنافسة مستمرة بالقسم الثالث بالدقهلية





ترتيب فرق المجموعة التاسعة ١- شيكو ٤١ نقطة ٢- نبروه ٣٨ نقطة ٣- بلقاس ٢٩ نقطة ٤- السنبلاوين ٢٨ نقطة ٥- شربين ٢٧ نقطة ٦- مياه الدقهلية ٢٦ نقطة ٧- منية سمنود ٢٤ نقطة ٨- ميجاسبورت ٢٢ نقطة ٩- الخيارية ٢١ نقطة ١٠- كهرباء طلخا ١٩ نقطة ١١- الأمير ١٧ نقطة ١٢- عمال المنصورة ١٦ نقطة ١٣- شبان بدواى ١٥ نقطة ١٤- المنزلة ١١ نقاط ١٥- دقادوس ٨ نقاط

كهرباء طلخا يستضيف شربين بينما يسعى شربين للبقاء فى المنافسة على الصدارة وتخطى عقبة السنبلاوين الذى يحل ضيفا ثقيلا على نبروه ويستقبل مياه الدقهلية على ملعبه بشربين فريق الأمير بينما يحل شبان بدواى ضيفا على الخيارية.