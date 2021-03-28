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نجم الأرسنال يرفض العودة لريال مدريد
الأحد 28/مارس/2021 - 01:52 ص
الفجر الرياضي
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حسم النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لنادي آرسنال موقفه النهائي بشأن العودة إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة الجانرز هذا الموسم.
وحسبما أكد موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، أن أوديجارد تحدث إلى المقربين منه وأخبرهم برغبته في البقاء مع آرسنال بعد انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد حصوله على فرصة أكبر للمشاركة في مباريات الفريق اللندني بالإضافة لإعجابه بمدرب الفريق ميكيل آرتيتا.
ومن المنتظر أن يدخل نادي آرسنال في مفاوضات مع نادي ريال مدريد من أجل تجديد عقد أوديجارد أو شراء اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
ويلعب أوديجارد معارًا إلى آرسنال منذ يناير الماضي، وحتى نهاية الموسم الجاري، حيث حصل على فرصة أكبر للمشاركة مع النادي اللندني.
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