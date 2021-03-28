نجم الأرسنال يرفض العودة لريال مدريد

حسم النرويجي مارتن أوديجارد لاعب ريال مدريد المعار لنادي آرسنال موقفه النهائي بشأن العودة إلى النادي الملكي في الموسم المقبل، وذلك بعد تألقه اللافت للأنظار رفقة الجانرز هذا الموسم.







وحسبما أكد موقع "فوتبول لندن" الإنجليزي، أن أوديجارد تحدث إلى المقربين منه وأخبرهم برغبته في البقاء مع آرسنال بعد انتهاء فترة إعارته في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد حصوله على فرصة أكبر للمشاركة في مباريات الفريق اللندني بالإضافة لإعجابه بمدرب الفريق ميكيل آرتيتا.





ومن المنتظر أن يدخل نادي آرسنال في مفاوضات مع نادي ريال مدريد من أجل تجديد عقد أوديجارد أو شراء اللاعب بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



