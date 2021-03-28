Advertisements
التفاصيل الكاملة لأزمة محمد النني مع المنتخب
الأحد 28/مارس/2021 - 02:14 ص
الفجر الرياضي
Advertisements
كشف مسئولو منتخب مصر حقيقة ما تردد عن تمرد محمد الننى، لاعب المنتخب، ورفضه المشاركة فى مباراة كينيا بعد استبعاده من تشكيلة الفراعنة خلال المباراة.
وأكد مسئولو المنتخب أن محمد النني لم يتمرد في معسكر منتخب مصر والأنباء المتداولة في هذا الشأن عارية تمامًا من الصحة، ولم يتسبب اللاعب في أي مشاكل خلال مباراة كينيا الأخيرة وشارك في عمليات الاحماء مثل باق اللاعبين دون مشاكل.
ويتواجد محمد النني في معسكر منتخب مصر ويستعد للمشاركة في مباراة جزر القمر المقبلة بالجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا والمقرر لها الاثنين المقبل.
وحسم منتخب مصر تأهله رسميًا إلى نهائيات أمم إفريقيا المقبلة وذلك بعدما تصدر ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط متساويا مع منتخب جزر القمر والذي تأهل أيضا للبطولة القارية.
Advertisements