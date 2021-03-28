التفاصيل الكاملة لأزمة محمد النني مع المنتخب

كشف مسئولو منتخب مصر حقيقة ما تردد عن تمرد محمد الننى، لاعب المنتخب، ورفضه المشاركة فى مباراة كينيا بعد استبعاده من تشكيلة الفراعنة خلال المباراة.

كشف مسئولو منتخب مصر حقيقة ما تردد عن تمرد محمد الننى، لاعب المنتخب، ورفضه المشاركة فى مباراة كينيا بعد استبعاده من تشكيلة الفراعنة خلال المباراة.