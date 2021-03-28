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مدحت عبدالهادي: رحيل مرتضى منصور أثر على فريق الكرة بالزمالك
الأحد 28/مارس/2021 - 02:44 ص
أمل الحلفاوي
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تحدث مدحت عبد الهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن الأزمة التي تمر بها القلعة البيضاء خلال الفترة الأخيرة.
وأكد عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "مرتضى منصور أحدث طفرة في الفرق الرياضية داخل نادي الزمالك وبالأخص فرق كرة القدم".
واستكمل، "رحيل مجلس مرتضي منصور أثر على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك".
وأوضح أن الزمالك كان الأقرب للفوز بلقاء نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي لولا الأخطاء الفردية، مشيرًا إلى أنه إذا تم إعادة مباراة الأبيض أمام مولودية الجزائر لن تنتهي بالتعادل.
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