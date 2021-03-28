مروان خوري يعلن زواجه قريبا

أعلن الفنان اللبناني مروان خوري أن موعد زواجه سيكون قريبا وأن زوجته المقبلة ستكون من خارج الوسط الفني.





ذكر ذلك موقع "إي تي بالعربي"، مشيرا إلى أن "مروان خوري ذكر ذلك في لقاء خاص مع الموقع.





وتابع الموقع: "في الجزء الأول اللقاء كشف مروان خوري بأن حفل زفافه أصبح قريب وأن العروس هي من خارج الوسط الفني"، مشيرا إلى أن خوري تحدث أيضا عن الفرق بين مروان الرجل ومروان الفنان.





وتشير الأخبار إلى أن الفنان اللبناني مروان خوري معروف بأنه "أشهر عازب في لبنان"، فيما قال عن نفسه إنه "كان يتهرب بصورة دائمة من السؤال عن الحب ويؤكد أنه في راحة منه".





وأكمل مروان خوري عامه الـ53، الشهر الماضي، وأصبح يعيش قصة حب مختلفة، كما أعلن نهاية ديسمبر/ أيلول الماضي.







