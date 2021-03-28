عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الـ"فيسبوك"، مقطع فيديو لحريق اندلع في سمالوط بمحافظة المنيا.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق ولكي لا يمتد إلى مناطق أوسع.



