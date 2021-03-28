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عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

الأحد 28/مارس/2021 - 02:57 ص
أرشيفية
أرشيفية
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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصفحات الـ"فيسبوك"، مقطع فيديو لحريق اندلع في سمالوط بمحافظة المنيا.

وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق في محاولة للسيطرة على الحريق ولكي لا يمتد إلى مناطق أوسع.

يأتي ذلك بعدما شهدت مصر خلال الـ48 ساعة الماضية عدة حوادث، منها جنوح سفينة بقناة السويس، ثم كارثة قطاري سوهاج، ثم كارثة انهيار عقار في منطقة جسر السويس بمحافظة القاهرة، ثم سقوط جزء من كوبري الترسا، واندلاع حريق في محافظة الشرقية.

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كوبري ترسا قطاري سوهاج عقار جسر السويس حريق سمالوط بوابة الفجر الفجر

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