كريم شحاتة: الجماهير سبب "دلع" اللاعبين

وقال كريم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وضع طبيعي أن تكون الأمور المالية غير مستقرة لتغيير الإدارة، الزمالك لديه أزمات مالية يتوارثها كل مجلس يدير الفريق".





وأكمل: "متى يقف لاعبي الزمالك بجانب الفريق في هذه الظروف عندما يعاني، يجب أن يكون لهم دورا كبيرا، النادي قدم لهم ملايين وشهرة واللعب لمنتخب مصر"





وتابع: "جماهير الزمالك سبب دلع اللاعبين بسبب التغني بشكل مبالغ فيه مثلما فعلوا مع إمام عاشور بعدما سجل هدفين قالو أنه أعظم لاعبي العالم، ومستواه انخفض بشكل مفاجئ بعد ذلك".







وأتم: "لن يستمر مع الزمالك، الفوارق المالية بين اللاعبين تسبب كارثة داخل الفريق".