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كريم شحاتة: الجماهير سبب "دلع" اللاعبين

الأحد 28/مارس/2021 - 03:05 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي النجوم، أن الوضع داخل الزمالك غير جيد خلال الفترة الحالية. 

وقال كريم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وضع طبيعي أن تكون الأمور المالية غير مستقرة لتغيير الإدارة، الزمالك لديه أزمات مالية يتوارثها كل مجلس يدير الفريق".

وأكمل: "متى يقف لاعبي الزمالك بجانب الفريق في هذه الظروف عندما يعاني، يجب أن يكون لهم دورا كبيرا، النادي قدم لهم ملايين وشهرة واللعب لمنتخب مصر"

وتابع: "جماهير الزمالك سبب دلع اللاعبين بسبب التغني بشكل مبالغ فيه مثلما فعلوا مع إمام عاشور بعدما سجل هدفين قالو أنه أعظم لاعبي العالم، ومستواه انخفض بشكل مفاجئ بعد ذلك".

وأتم: "لن يستمر مع الزمالك، الفوارق المالية بين اللاعبين تسبب كارثة داخل الفريق".

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