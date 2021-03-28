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عضو لجنة الزمالك يعتذر عن السفر للجزائر

الأحد 28/مارس/2021 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد زكي
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اعتذر هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك،عن توليه مهمة رئاسة بعثة الفريق الكروي الأول المسافرة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.

وجاء اعتذار هشام إبراهيم عن توليه بعثة الزمالك لأسباب خاصة، لتقرر اللجنة الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز تكليف اللواء سامي صبحي رئاسة البعثة.

وأكد هشام إبراهيم أن فريق الكرة سيسافر إلى الجزائر في السادسة من مساء يوم الخميس المقبل، على أن يخوض الفريق مران واحد فقط يوم الجمعة قبل مباراة مولودية الجزائر والمقرر لها السبت المقبل.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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