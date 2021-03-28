محمود حميدة يكشف المستور عن برنامج رامز جلال





كشف الفنان المصري محمود حميدة عن تفاصيل ظهوره في أحد حلقات برنامج المقالب الشهير الذي يقدمه رامز جلال.





جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها محمود حميدة على هامش مشاركته في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.









وكشف حميدة أن هناك اتفاقات بالتأكيد قبل التصوير مع رامز جلال، مضيفا "مش معقول تجيب ستار كبير وبعدين تعمل فيه فصل (مقلب) بايخ، قد يؤدي إلى حادثة فظيعة مثلا، ويسيبك".









وأضاف "يعني هو لو جابني أنا من غير ما أعرف، فإن كل القائمين على البرنامج يعرفون ما سيحدث بعدها".









وقال إن رامز قابله ذات مرة خلال إحدى السفريات، ودعاه إلى الظهور معه في البرنامج مضيفا "قلت له أنا ما بعملش اتفاقات، وقلتلك مش هكذب على نفسي ولا على الجمهور عشان أكسب فلوس".



