Advertisements

مدحت عبدالهادي: تفاجأت بتواجد مروان والجزيري في تدريبات الزمالك

الأحد 28/مارس/2021 - 03:31 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن التعاقد مع سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي، في يناير الماضي.

وأوضح عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن تفاجأ بتواجد مروان حمدي وسيف الدين الجزيري في التدريبات، قائلا، "نمت وصحيت لقيتهم في الملعب".

وتابع، "سيف الدين الجزيري أخبرنا بأن مسئولي النادي قالوا له يمكنك المشاركة مع الزمالك في إفريقيا، ومصطفى محمد إذا لم يتعجل الزمالك في قرار رحيله لربما انتقل إلى نادٍ أفضل".

أخبار تهمك

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية ضخمة بين يوفنتوس وريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مذبحة في ريال مدريد.. بيريز يستغني عن 9 لاعبين (بالأسماء)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. سقوط جزئي لعمود حديدي بكوبري ترسا الجديد في المريوطية

منذ حوالي 12 ساعة

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

منذ حوالي 7 ساعات

الشهيد الــ(412).. "الأطباء" تنعي استشاري الجراحة العامة بمستشفي المحلة العام

منذ حوالي 9 ساعات

تصريح ناري لعمرو أديب بشأن حادثتي قطاري سوهاج والسفينة الجانحة (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

منذ ساعتين و 52 دقيقة

وزير النقل: إما غلق السكة الحديد حتى انتهاء التطوير.. أو تطبيق نظام تأمين المسير

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد.. فرحة القاطرات مع بدء حلحلة السفينة الجانحة بقناة السويس

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفتح خطوط الاتصال لضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

منذ حوالي 5 ساعات

رسميًا.. برشلونة يحسم أولى صفقاته الصيفية بقيادة لابورتا

منذ حوالي 10 ساعة

أديب لـ وزير النقل: "هل فكرت في الاستقالة؟.. والأخير يرد

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة جديدة بشأن مفاوضات الزمالك مع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:57 ص

عاجل| وتتوالى الحوادث.. حريق جديد في سمالوط (فيديو)

صراع مشتعل بين الأهلي والزمالك على ضم «صخرة الدفاع»

10:31 م

وزير الري يحذر العالم: مشكلة كبيرة

07:49 م

وزير الري لـ أثيوبيا: "عندكم حصة الأسد من المياه.. وعايزين باقي حصتنا"

08:31 م

عاجل.. ارتفاع حصيلة ضحايا عقار جسر السويس لـ22 حالة وفاة

12:53 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها