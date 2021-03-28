مدحت عبدالهادي: تفاجأت بتواجد مروان والجزيري في تدريبات الزمالك

كشف مدحت عبد الهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عن مفاجأة بشأن التعاقد مع سيف الدين الجزيري، ومروان حمدي، لتعويض رحيل مصطفى محمد مهاجم الفريق الذي انتقل إلى صفوف نادي جالاتا سراي التركي، في يناير الماضي.





وأوضح عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، أن تفاجأ بتواجد مروان حمدي وسيف الدين الجزيري في التدريبات، قائلا، "نمت وصحيت لقيتهم في الملعب".





وتابع، "سيف الدين الجزيري أخبرنا بأن مسئولي النادي قالوا له يمكنك المشاركة مع الزمالك في إفريقيا، ومصطفى محمد إذا لم يتعجل الزمالك في قرار رحيله لربما انتقل إلى نادٍ أفضل".