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مدرب الزمالك السابق: ضم مروان بترشيح من الإدارة وباتشيكو طلب مهاجم سموحة

الأحد 28/مارس/2021 - 04:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أوضح مدحت عبد الهادي المدرب العام في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، أن باتشيكو لم يمانع احتراف مصطفى محمد ولكن بشرط توفير البديل المناسب.

وتابع عبدالهادي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "باتشيكو طلب التعاقد مع حسام حسن كخيار أول وباسم مرسي كخيار ثانٍ بعد رحيل مصطفى محمد".


واستكمل، "أحد أفراد إدارة الزمالك رشح لجايمي باتشيكو «مدرب الزمالك السابق»، التعاقد مع مروان حمدي عقب رحيل مصطفى محمد".


وأكد أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، عمل عند عودته للزمالك على تطوير أداء الفريق وإضافة أساليب لعب مختلفة بجانب الأسلوب الدفاعي.


واضاف، "لاعبو الزمالك شعروا في بداية مباراة الرجاء بالقاهرة أن التأهل أمر سهل، وهو ما أدى للأداء السيء الذي ظهرنا به في الشوط الأول، لكننا استطاعنا تدارك الموقف سريعا وتأهلنا في النهاية بأداء مميز".

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